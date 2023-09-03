Морган: «Челси» надо потратить ещё миллиард на игроков, бегающих, как безмозглые цыплята

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высказался об игре «Челси» на старте сезона.

«Не переживайте, болельщики «Челси». Вам нужно просто потратить ещё миллиард фунтов на 30 игроков, которые бегают по полю, как безмозглые цыплята, и не понимают, что собираются делать», — написал Морган в своём «твиттере».

В субботу, 2 сентября, «Челси» проиграл «Ноттингему» (0:1) в 4-м туре АПЛ. В концовке первого тайма Энтони Эланга вывел «Ноттингем» вперёд. Этот гол стал для шведского форварда первым в составе «Форест». Во втором тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Эта победа позволила «Ноттингему» набрать шесть очков и подняться на девятое место в турнирной таблице. В активе лондонского «Челси» четыре очка и 11-я строчка в чемпионате.