Обляков: в прошлом сезоне появилась уверенность в себе

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о причинах прогресса в минувшем сезоне.

«За счёт чего удалось прибавить в прошлом сезоне? Наверное, появилась уверенность в себе, раскрепостился. Весной тренерский штаб перевёл меня на позицию инсайда, более атакующего игрока. Когда играешь латераля, то сложнее проявить себя ярче. Пошла череда матчей, когда многое удавалось. Понял, что стал больше получать удовольствия от игры, отсюда пошли и голы с голевыми передачами, и наши победы.

Мы часто общаемся с тренерским штабом, разговариваем на игровые темы. У нас есть теории, где обсуждаем с любым тренером, как действовать в той или иной ситуации. У штаба есть определенные требования, как играть на своей позиции, я их выполняю. Стараюсь успевать и в атакующих действиях, и в оборонительных. Выходя на поле, уже знаешь, где нужно открываться и откуда бить", — приводит слова Облякова сайт ЦСКА.