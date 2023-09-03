Агент: мы работаем над переходом Морелоса в РПЛ

Футбольный агент Мартин Каманьо, представляющий интересы колумбийского нападающего Альфредо Морелоса, высказался о возможном переходе игрока в клуб РПЛ.

«Мы работаем над переходом. Когда это станет правдой, я всё расскажу. Морелос хочет попробовать свои силы в России, но нам нужно ещё время», — приводит слова агента Sport24.

27-летний Морелос покинул шотландский «Рейнджерс» в июне после истечения контракта. С тех пор колумбиец пребывает в статусе свободного агента. Альфредо провёл за «Рейнджерс» 269 матчей и забил 124 гола. На его счету 11 матчей за национальную команду Колумбии.

Морелос начинал профессиональную карьеру в колумбийском «Индепендьенте Медельин». Он также выступал за ХИК из Финляндии.