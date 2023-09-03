«Оренбург» — «Сочи»: Мансилья реализовал пенальти на 55-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 55-й минуте пенальти реализовал нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья. Рукой в своей штрафной сыграл нападающий «Сочи» Мартин Крамарич.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав два очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).