«Оренбург» — «Сочи»: Мансилья реализовал пенальти на 55-й минуте
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Мансилья – 56' 2:0 Обухов – 58'
На 55-й минуте пенальти реализовал нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья. Рукой в своей штрафной сыграл нападающий «Сочи» Мартин Крамарич.
«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав два очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).
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