Игрок «Факела» Калинин: в матче с «Крыльями» мы не были единым целым
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Защитник «Факела» Игорь Калинин подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:3).
«Крылья» забили три, а мы ни одного — вот и всё. Если три пропустили и не забили, то да, наверное, что‑то в игре пошло не так. По горячим следам изнутри тяжело сказать, надо со стороны посмотреть игру. Наверное, мы не были командой, единым целым — [это то,] чем мы сильны. Нам всегда очень тяжело создавать моменты. Сегодня что‑то как‑то не пошло. В первую очередь скажу за себя — пенальти необязательный. Однако раз судья его поставил, значит, он был. С себя ответственности не снимаем», — приводит слова Калинина «Матч ТВ».
«Крылья Советов» находятся на промежуточном втором месте в РПЛ, а «Факел» — на 15-м.
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