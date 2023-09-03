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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30
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В матче 4-го тура английской Премьер-лиги встретятся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Англии в первом круге «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче с «Арсеналом» со счётом 3:1. Во втором круге три очка забрал «Арсенал» — 3:2.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала семь очков в трёх матчах. «Манчестер Юнайтед» находится на 10-й строчке, заработав шесть очков. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (12).

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