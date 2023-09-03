Анчелотти подвёл итоги матча «Реала» с «Хетафе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил результат матча с «Хетафе» в 4-м туре испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» победили со счётом 2:1, уступая по ходу первого тайма.

«Это был трудный матч, потому что «Хетафе» очень хорошо защищается. Это еще больше усложнило нам задачу, потому что мы первыми пропустили гол. Во втором тайме игра была другой, и мы заслужили победу, потому что контролировали игру. У нас было много голевых моментов.

Вышедшие на замену футболисты привнесли в игру больше качества. Они давали много хороших пасов в сторону ворот соперника. Мы хотели делать больше передач с Алабой на фланге и больше передач с Кроосом в центре», – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу с набранными 12 очками. Команда из Мадрида победила во всех четырёх сыгранных матчах Ла Лиги сезона-2023/2024.

Обзор матча 4-го тура Ла Лиги «Реал» – «Хетафе»:

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