«Оренбург» одержал первую победу в сезоне РПЛ, разгромив «Сочи»

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Оренбург» одержал победу со счётом 3:0.
На 55-й минуте счёт открыл нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья, реализовав пенальти. Рукой в своей штрафной сыграл форвард «Сочи» Мартин Крамарич. На 58-й минуте второй мяч хозяев забил нападающий Владимир Обухов с передачи Мансильи. На 90+6-й минуте с пенальти отличился форвард Джастин Куэро — 3:0.
«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков за семь матчей. «Оренбург» поднялся на 14-ю строчку, заработав пять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).
- 3 сентября 2023
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