Билялетдинов: рано говорить о чемпионстве «Краснодара» — команда может устать

Бывший футболист сборной России по футболу и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил игру «Краснодара» на старте сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.
«Рано говорить о том, станет «Краснодар» чемпионом или нет. Любая команда подвержена как взлётам, так и спадам. Тут важна глубина состава. Одно дело — тренировочный тонус, другое — игровой. Рано или поздно «Краснодар» устанет. Держать такую планку очень непросто, но смотреть интересно. Узнаваемые команды — это всегда хорошо.
«Быки» стали более прагматичными? Да, можно так сказать. Оборона всегда в тени, но на игру в защите также можно смотреть с интересом.
Кто сильнее — «Зенит» или «Краснодар»? Они примерно одинаковые. Вопрос в том, кто идёт на спад, а кто идёт наверх», – приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
- 3 сентября 2023
-
15:52
-
15:52
-
15:44
-
15:37
-
15:32
-
15:30
-
15:30
-
15:27
-
15:27
-
15:18
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:11
-
14:02
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:18
-
13:09
-
13:04
-
13:00
-
13:00