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Билялетдинов: рано говорить о чемпионстве «Краснодара» — команда может устать

Билялетдинов: рано говорить о чемпионстве «Краснодара» — команда может устать
Динияр Билялетдинов
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Бывший футболист сборной России по футболу и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил игру «Краснодара» на старте сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Рано говорить о том, станет «Краснодар» чемпионом или нет. Любая команда подвержена как взлётам, так и спадам. Тут важна глубина состава. Одно дело — тренировочный тонус, другое — игровой. Рано или поздно «Краснодар» устанет. Держать такую планку очень непросто, но смотреть интересно. Узнаваемые команды — это всегда хорошо.

«Быки» стали более прагматичными? Да, можно так сказать. Оборона всегда в тени, но на игру в защите также можно смотреть с интересом.

Кто сильнее — «Зенит» или «Краснодар»? Они примерно одинаковые. Вопрос в том, кто идёт на спад, а кто идёт наверх», – приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

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