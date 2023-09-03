Сёмин: закономерная победа «Краснодара». У «Спартака» не получается, у них разбаланс

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 7-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:0).

«Краснодар» — хорошо укомплектованная команда во всех линиях. Мне понравились игроки центральной оси — Черников и Кривцов, которые сделали большой объём работы и переиграли «Спартак». Естественно, также Кордоба, который сделал великолепный гол.

Закономерная победа «Краснодара», потому что они были стабильнее. По крайней мере, было ясно, чего они хотели. «Краснодар» был идейным в своих действиях и много работал. У «Спартака» на данном этапе не получается. У них произошёл разбаланс, но с этим должны разобраться руководители», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.