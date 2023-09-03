«Сочи» проиграл семь гостевых матчей РПЛ подряд — это худшая серия в истории клуба

«Сочи» потерпел седьмое гостевое поражение в Российской Премьер-Лиге подряд, что является антирекордом клуба, сообщает Opta.

«Сочи» проиграл «Оренбургу» в матче 7-го тура чемпионата России со счётом 0:3. Ранее клуб уступил ЦСКА (1:3), «Краснодару» (0:2), «Уралу» (0:1), «Пари Нижний Новгород» (0:4), «Локомотиву» (0:3) и «Ахмату» (0:1).

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков за семь матчей. «Оренбург» находится на 14-й строчке, заработав пять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17). В следующем туре Российской Премьер-Лиги, который начнётся после паузы на матчи сборных, «Сочи» встретится с московским «Спартаком».