Алдонин: «Зенит» не выглядит непобедимым, ЦСКА даст бой

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал об ожиданиях перед матчем 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч начнётся в 17:30 мск.

«Я уверен, что ЦСКА даст бой «Зениту», есть предпосылки для того, чтобы «красно-синие» провели хороший матч. «Зенит» не выглядит непоколебимо. У них мастеровитая команда, но за счёт организации и дисциплины ЦСКА может навязать борьбу и победить. Это случилось в прошлом сезоне, в этот раз тоже не удивлюсь, если армейцы победят.

Не думаю, что у «Зенита» будет реваншистское настроение после последнего поражения в Москве. Соперники хорошо знают друг друга. В последнем матче ЦСКА проиграл в Суперкубке, поэтому скорее у армейцев будет такое настроение, тогда в Казани ЦСКА выглядел лучше.

Фаворита в этом матче нет, встречаются два принципиальных соперника. «Зенит» в последние годы постоянно был чемпионом, поэтому они перед каждым матчем фавориты. Такие матчи открытыми не бывают. Обе команды умеют обороняться и создавать моменты в атаке. Не думаю, что будет бесшабашный футбол, каждый будет придерживаться своей тактики», – приводит слова Алдонина Metaratings.