«Шинник» обыграл «Нефтехимик» в матче 8-го тура Первой лиги

Завершился матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). «Шинник» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

На третьей минуте забитым мячом отметился полузащитник «Шинника» Игорь Соколов. Этот гол оказался единственным во встрече. Для «Нефтехимика» поражение в Ярославле стало четвёртым подряд в Первой лиге.

«Шинник» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Нефтехимик» находится на 17-й строчке, заработав четыре очка. Лидирует владикавказская «Алания» (19).