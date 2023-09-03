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«Шинник» обыграл «Нефтехимик» в матче 8-го тура Первой лиги

«Шинник» обыграл «Нефтехимик» в матче 8-го тура Первой лиги
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Завершился матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). «Шинник» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

На третьей минуте забитым мячом отметился полузащитник «Шинника» Игорь Соколов. Этот гол оказался единственным во встрече. Для «Нефтехимика» поражение в Ярославле стало четвёртым подряд в Первой лиге.

«Шинник» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Нефтехимик» находится на 17-й строчке, заработав четыре очка. Лидирует владикавказская «Алания» (19).

Россия - Мелбет Первая лига . 8-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Соколов – 3'    
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