Анчелотти — о Беллингеме: он может без проблем забить 15 голов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил бомбардирские качества английского полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема.

«С точки зрения качеств он меня не удивил, но он забил много голов. Вот это удивило нас всех. Беллингем – серьёзный профессионал, он очень хорошо адаптировался, провёл отпуск вместе с другими молодыми игроками. Мне кажется, всё в порядке.

Он без проблем может забить 15 голов (за сезон. – Прим. «Чемпионата»). Джуд прекрасно двигается, поэтому забивает так много голов. Он игрок, который учится очень быстро, вам не нужно повторять ему одни и те же вещи. Хочется, чтобы он продолжил так играть», – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, английский футболист был признан лучшим игроком августа в Ла Лиге. 20-летний игрок мадридского клуба забил пять мячей в составе «сливочных» в прошедших четырёх играх чемпионата Испании по футболу.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу с 12 очками. Команда из Мадрида победила во всех четырёх матчах.

Беллингем вырывает победу в концовке. Матч 4-го тура Ла Лиги «Реал» – «Хетафе».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.