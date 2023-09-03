ЦСКА — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Фернандес, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.
Команды в предыдущий раз встречались 15 июля в матче за Суперкубок России. Победу в серии пенальти (5:4) одержал «Зенит». Основное время игры завершилось вничью — 0:0.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).
- 3 сентября 2023
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:41
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:22
-
16:15
-
16:03
-
15:52
-
15:52
-
15:44
-
15:37
-
15:32
-
15:30
-
15:30
-
15:27
-
15:27
-
15:18
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:21
-
14:20
-
14:18