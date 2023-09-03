«Барселона» на предпоследнем месте по тратам в Ла Лиге. «Реал» — первый с отрывом

По окончании летнего трансферного окна каталонская «Барселона» находится на одном из последних мест по тратам, а нынешний лидер Ла Лиги сезона-2023/2024 мадридский «Реал» потратил этим летом больше всех в Испании, сообщает Sport.
По сведениям источника, «Барселона» проявила много таланта и лишь одна команда во всей Ла Лиге потратила меньше денег. Сине-гранатовые сумели привлечь в свой состав полузащитника Илкая Гюндогана, защитников Иньиго Мартинеса и Жоау Канселу и нападающего Жоау Феликса. Причём единственные расходы пошли на трансфер Ориоля Ромеу из «Жироны» за € 3,4 млн.
Лишь «Атлетик» из Бильбао обогнал «Барселону» по наименьшей сумме трат, потому что вообще ничего не потратил этим летом.
Лидером по тратам в чемпионате Испании по футболу стал «Реал». Команда из Мадрида потратила на трансферы защитника Франа Гарсию, полузащитника Джуда Беллингема и нападающего Хоселу почти € 130 млн. На втором месте по тратам «Альмерия» – € 38 млн, на третьем – мадридский «Атлетико» € 33,7 млн.
Гол Левандовского в матче 3-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Вильярреал».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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