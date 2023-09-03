«Локомотив» — «Балтика»: гости отыграли один мяч

Продолжается матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимает калининградскую «Балтику». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу «Локомотива».
На девятой минуте Артём Дзюба вывел хозяев вперёд, а на 17-й минуте Антон Миранчук удвоил преимущество команды. На 35-й минуте Дмитрий Баринов забил третий гол. В начале второго тайма Гедеон Гузина отыграл один мяч.
«Локомотив» набрал девять очков в первых шести матчах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. У «Балтики» три очка по итогам шести туров, калининградцы находятся в зоне вылета. В предыдущем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. «Балтика» в минувшем сезоне выступала в Мелбет Первой лиге, где стала второй с 67 очками в 34 встречах.
- 3 сентября 2023
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