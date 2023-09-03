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«Локомотив» — «Балтика»: гости сократили отставание до минимального

«Локомотив» — «Балтика»: гости сократили отставание до минимального
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Продолжается матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимает калининградскую «Балтику». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:2 в пользу «Локомотива».

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Дзюба – 9'     2:0 Миранчук – 17'     3:0 Баринов – 34'     3:1 Гузина – 51'     3:2 Пряхин – 65'    

На девятой минуте Артём Дзюба вывел хозяев вперёд, а на 17-й минуте Антон Миранчук удвоил преимущество команды. На 35-й минуте Дмитрий Баринов забил третий гол. В начале второго тайма Гедеон Гузина отыграл один мяч, а на 65-й минуте Сергей Пряхин сократил отставание до минимального.

«Локомотив» набрал девять очков в первых шести матчах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. У «Балтики» три очка по итогам шести туров, калининградцы находятся в зоне вылета. В предыдущем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. «Балтика» в минувшем сезоне выступала в Мелбет Первой лиге, где стала второй с 67 очками в 34 встречах.

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