«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Игра начнётся в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Магальянс, Райс, Виейра, Зинченко, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Линделёф, Мартинес, Дало, Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль.
«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала семь очков в трёх матчах. «Манчестер Юнайтед» находится на 10-й строчке, заработав шесть очков. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (12).
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