Хавбек «Локомотива» Карпукас: главное, мы выиграли матч с «Балтикой», но так нельзя

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал исход матча с «Балтикой».

«Главное, что мы выиграли матч. Будем разбирать всё вместе, когда все вернутся со сборных. Так нельзя. Надо уверенно дожимать, чтобы в конце не было никакой нервотрёпки.

У нас была нацеленность на начало игры и первый тайм. Нацеленность, к сожалению, не продолжалась 90 минут. Мы понимали, что уходит наша игра. Надо было вспомнить, как мы играли первый тайм, потому что мы ничего не давали сделать «Балтике». С этим надо будет разобраться», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал калининградскую «Балтику». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива».