Хавбек «Локомотива» Карпукас: главное, мы выиграли матч с «Балтикой», но так нельзя

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал исход матча с «Балтикой».
«Главное, что мы выиграли матч. Будем разбирать всё вместе, когда все вернутся со сборных. Так нельзя. Надо уверенно дожимать, чтобы в конце не было никакой нервотрёпки.
У нас была нацеленность на начало игры и первый тайм. Нацеленность, к сожалению, не продолжалась 90 минут. Мы понимали, что уходит наша игра. Надо было вспомнить, как мы играли первый тайм, потому что мы ничего не давали сделать «Балтике». С этим надо будет разобраться», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал калининградскую «Балтику». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива».
- 3 сентября 2023
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:40
-
18:26
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:55
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:35
-
17:32
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:41
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:22