Карпукас: прощался ли Изидор с командой? Не знаю, что сейчас происходит

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал информацию о том, что игрок железнодорожников Вильсон Изидор самовольно покинул расположение команды.

«Прощался ли Изидор с командой? Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, что и сейчас происходит», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, что Изидор покинул расположение клуба без согласования с руководством. ФК «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и призвал нападающего вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию. Позже агент футболиста рассказал, что Изидор просит клуб отпустить его.