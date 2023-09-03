Карпукас: прощался ли Изидор с командой? Не знаю, что сейчас происходит

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал информацию о том, что игрок железнодорожников Вильсон Изидор самовольно покинул расположение команды.
«Прощался ли Изидор с командой? Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, что и сейчас происходит», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее в «Локомотиве» рассказали, что Изидор покинул расположение клуба без согласования с руководством. ФК «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и призвал нападающего вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию. Позже агент футболиста рассказал, что Изидор просит клуб отпустить его.
- 3 сентября 2023
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:40
-
18:26
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:55
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:35
-
17:32
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:41
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:22