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«Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» в результативном матче 4-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» в результативном матче 4-го тура АПЛ
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Хозяева одержали победу со счётом 3:2. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

Все пять мячей были забиты во втором тайме. На 56-й минуте нападающий лондонцев Одсонн Эдуар открыл счёт. Ему ассистировал защитник Тайрик Митчелл. Спустя девять минут кореец Хван Хи Чан сравнял счёт с передачи Педру Нету.

Ближе к концу основного времени игроки «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе и Одсонн Эдуар отметились забитыми мячами. В обоих случаях голевыми передачами отметился Жан-Филипп Матета. А в добавленное время нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья отыграл один мяч — 2:3. Дубль из ассистов на счету Нету.

По итогам встречи «Кристал Пэлас» поднялся на седьмую позицию чемпионата Англии, а «Вулверхэмптон» опустился на 15-ю строчку.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Эдуар – 56'     1:1 Чан – 65'     2:1 Эзе – 78'     3:1 Эдуар – 84'     3:2 Кунья – 90+6'    
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