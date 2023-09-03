«Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» в результативном матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Хозяева одержали победу со счётом 3:2. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

Все пять мячей были забиты во втором тайме. На 56-й минуте нападающий лондонцев Одсонн Эдуар открыл счёт. Ему ассистировал защитник Тайрик Митчелл. Спустя девять минут кореец Хван Хи Чан сравнял счёт с передачи Педру Нету.

Ближе к концу основного времени игроки «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе и Одсонн Эдуар отметились забитыми мячами. В обоих случаях голевыми передачами отметился Жан-Филипп Матета. А в добавленное время нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья отыграл один мяч — 2:3. Дубль из ассистов на счету Нету.

По итогам встречи «Кристал Пэлас» поднялся на седьмую позицию чемпионата Англии, а «Вулверхэмптон» опустился на 15-ю строчку.