Игрок «Локомотива» Пиняев: на второй тайм «Балтика» вышла с запредельным настроем

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о матче 7‑го тура РПЛ с калининградской «Балтикой» (3:2).

«Что случилось во втором тайме? На самом деле не думаю, что проблема в нас, просто «Балтика» вышла с запредельным настроем. Они забили, а там психологический фактор сработал. Но мы удержали игру, старались играть дисциплинированно, выполняли требования тренера, и это принесло три очка.

Тревога от счёта на табло есть всегда, неважно, ведёшь или нет. Понимали, что нужно играть аккуратно в обороне и забивать. Не думаю, что у нас что‑то надломилось во втором тайме. Так в любом матче: проигрывающая команда психологически задавливает и играет в навал. Игра исключением не стала, хорошо, что счёт удержали», — сказал Пиняев в эфире «Матч ТВ».