Дмитрий Баринов: у такого клуба, как «Локомотив», должны быть самые высокие амбиции

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, к чему должен стремиться клуб.
«Мы в этом сезоне ещё не выигрывали дома. Очень хотелось порадовать болельщиков. Хорошо, что выиграли сегодня. Поздравляю наших болельщиков. У такого клуба, как «Локомотив», всегда должны быть самые высокие амбиции», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Сегодня, 3 сентября, «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 3:2 в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Баринов забил третий мяч железнодорожников. Этот гол стал победным.
«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Балтики» три очка по итогам семи туров, калининградцы находятся на последней строчке.
- 3 сентября 2023
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