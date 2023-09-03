Дмитрий Баринов: у такого клуба, как «Локомотив», должны быть самые высокие амбиции

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, к чему должен стремиться клуб.

«Мы в этом сезоне ещё не выигрывали дома. Очень хотелось порадовать болельщиков. Хорошо, что выиграли сегодня. Поздравляю наших болельщиков. У такого клуба, как «Локомотив», всегда должны быть самые высокие амбиции», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 3 сентября, «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 3:2 в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Баринов забил третий мяч железнодорожников. Этот гол стал победным.

«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Балтики» три очка по итогам семи туров, калининградцы находятся на последней строчке.