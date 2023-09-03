Игнашевич: с таким уровнем надёжности, как в первом тайме, невозможно брать очки

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал исход игры с «Локомотивом».
«С таким уровнем надёжности, как в первом тайме, невозможно брать очки. Пытались во втором тайме исправлять ситуацию, но первый был провальный.
Что пытался изменить заменами в перерыве? Освежить правый фланг, который у нас провалился в первом тайме. Но и во втором оба фланга работали не так активно, как хотелось бы. Во втором тайме регулярно создавали моменты, были голевые эпизоды, но не забивали. Не хватило удара в концовке. Обидно, что мы подарили сопернику первый тайм, после было сложно вернуться.
Заслуженное поражение. Могли сравнять, но это было бы чудо. Провальный первый тайм. Плохо отыграли в обороне в первом тайме, совершили детские ошибки. Фланги тоже выпали из игры. Пиняев на нашем фоне выглядел футболистом космического уровня. Поэтому результат закономерный.
Не получилось закрыть Дзюбу? Известно, что у Артёма один из самых высоких процентов выигранных единоборств вообще в лиге. Так что он просто сыграл на своём уровне. Мы общались с защитниками на эту тему перед игрой. Посмотрим цифры после матча, там будет видно, насколько они справились или нет», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал калининградскую «Балтику». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива».
- 3 сентября 2023
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