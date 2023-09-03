Галактионов: если команда ведёт 3:0, нужно добивать соперника по результату

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал итоги матча с «Балтикой».

«На сегодня есть три очка. Это толкает команду вперёд. Мы в одном‑двух очках от лидирующей группы, это очень важно. Мы нацеливаем команду на улучшение качества игры, и не всё удаётся. Но есть матчи, где мы выглядели достаточно неплохо. В том числе — сегодняшний первый тайм, когда мы должны были доводить матч до победы.

Это чистая психология. Мы говорили, в том числе в жёсткой форме, что не имеем права выходить на второй тайм с мыслью, что матч уже выигран и игра закончилась. Вы видите, что нити игры упускаются, когда много брака, когда просто теряем матч, когда соперник возвращается в игру.

После игры команде сказали: если мы внутри себя ставим цели как команда, такого допускать нельзя. Если команда ведёт 3:0, нужно добивать соперника по результату, действовать дисциплинированно, но мы допустили возвращение соперника в игру. Да, они играли агрессивно и мотивировано. Тем не менее итог: мы взяли три очка.

Пиняев здорово сыграл справа? Он уже выходил справа, провёл там некоторое время. Сергей сегодня провёл очень целостный, хороший матч. Если он дальше будет продолжать так играть, будет дальше развиваться как футболист. Надо чётко понимать, что Пиняев — молодой игрок, которому свойственна нестабильность. А наша задача — сделать так, чтобы этой нестабильности не было, чтобы была стабильность. Мы над этим работаем и очень надеемся, что смена обстановки, поездка в сборные придаст нашим ребятам, в том числе Сергею, новых эмоций в преддверии нового календарного матча», —приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал калининградскую «Балтику». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива».