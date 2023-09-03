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Шикунов: Соболев ничего не говорил про Абаскаля, он расстроен, что игра не получилась

Шикунов: Соболев ничего не говорил про Абаскаля, он расстроен, что игра не получилась
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов подтвердил, что нападающий красно-белых Александр Соболев не критиковал тренера команды Гильермо Абаскаля в личном разговоре после игры с «Краснодаром».

«Это мои слова, не Соболева. Я с Соболевым просто после матча разговаривал, он расстроен. Просто расстроенный. Уже потом у меня спросил корреспондент: «Как насчёт Абаскаля?» Я озвучил своё мнение. Соболев вообще ни при чём. Его туда вставлять даже не надо. Человек расстроился после поражения. Надо опровержение дать или как-то развернуть. Соболев ничего не сказал по поводу Абаскаля. Он просто расстроен, что игра не получилась, и без моментов. По Абаскалю – моё мнение, что это очень слабый тренер для «Спартака», – приводит слова Шикунова Metaratings.ru.

Ранее в интервью «РБ Спорт» Шикунов рассказал о разговоре с Соболевым, который, по словам бывшего функционера, охарактеризовал игру с «Краснодаром» как «ужас» и «кошмар». Далее Шикунов высказал мнение, что Гильермо Абаскаля нужно убирать с поста тренера красно-белых.

Напомним, «Спартак» проиграл «Краснодару» матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2. В последних четырёх турах РПЛ красно-белые набрали всего одно очко.

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