Игрок «Эвертона» — о главном тренере: сложно играть за человека, который не уважает тебя

Форвард английского «Эвертона» Демарай Грей высказался в адрес главного тренера клуба Шона Дайча.

«Болельщики «Эвертона» всегда хорошо относились ко мне, но так сложно играть за человека, который не проявляет к тебе уважения как к личности», — написал Грей у себя в соцсетях.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний игрок хотел покинуть клуб и вёл переговоры с английскими, турецкими и саудовскими командами. Однако трансфер всё ещё не состоялся.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги Грей не появлялся на поле в составе клуба из Ливерпуля. Контракт 26-летнего Демарая с «Эвертоном» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.

Ранее в своей карьере Грей выступал за «Лестер». За «лис» ямаец играл с зимы 2016 года по январь 2021 года. В победном для «Лестера» сезоне-2015/2016 он провёл в английской Премьер-лиге 12 матчей и отметился одной голевой передачей.