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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: команды обменялись голами

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: команды обменялись голами
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В эти минуты проходит матч 4-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 27'     1:1 Эдегор – 28'     2:1 Райс – 90+6'    

На 27-й минуте Маркус Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. Первая же атака гостей в матче привела к голу. Ошибка хозяев на чужой половине поля, в итоге убежали вперёд гости. Эриксен отыграл налево на Рашфорда, который ворвался в штрафную, здорово сместился к центру и красивым обводящий ударом отправил мяч в дальний угол с отскоком от штанги.

Через пару минут Мартин Эдегор сравнял счёт. Мартинелли слева забрался в штрафную площадь, прострелил в центр на набежавшего Эдегора, который мощным ударом в касание отправил мяч в угол ворот гостей — 1:1.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала семь очков в трёх матчах. «Манчестер Юнайтед» находится на 10-й строчке, заработав шесть очков. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (12).

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