«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: команды обменялись голами

В эти минуты проходит матч 4-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 27-й минуте Маркус Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. Первая же атака гостей в матче привела к голу. Ошибка хозяев на чужой половине поля, в итоге убежали вперёд гости. Эриксен отыграл налево на Рашфорда, который ворвался в штрафную, здорово сместился к центру и красивым обводящий ударом отправил мяч в дальний угол с отскоком от штанги.
Через пару минут Мартин Эдегор сравнял счёт. Мартинелли слева забрался в штрафную площадь, прострелил в центр на набежавшего Эдегора, который мощным ударом в касание отправил мяч в угол ворот гостей — 1:1.
«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала семь очков в трёх матчах. «Манчестер Юнайтед» находится на 10-й строчке, заработав шесть очков. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (12).
- 3 сентября 2023
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:03
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:46
-
19:45
-
19:31
-
19:27
-
19:20
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:40
-
18:26
-
18:16
-
18:14