Нагорных: число игроков «Локомотива» в сборной России не может не радовать

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал вызов в сборную России восьмерых игроков команды.

«Количество представителей сборной России не может не радовать. Как и число сборников и в других странах, например, в Албании. «Локомотив» как любой российский клуб должен работать в интересах национальной команды страны. Хотим, чтобы и дальше игроки «Локомотива» радовали болельщиков», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сборы 49 футболистов. Тренерский штаб национальной команды включил в список восьмерых игроков московского «Локомотива»: Илью Лантратова, Егора Погостнова, Евгения Морозова, Дмитрия Баринова, Артёма Карпукаса, Антона Миранчука, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.