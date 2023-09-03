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ЦСКА — Зенит 1:1, результат матча 7-го тура РПЛ 3 сентября

«Зенит» ушёл от поражения в матче с ЦСКА, отыгравшись на последних минутах встречи
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.

На четвёртой минуте матча форвард ЦСКА Антон Заболотный вывел хозяев вперёд, подкараулив ошибку голкипера «Зенита» Михаила Кержакова. Минимальное преимущество в счёте армейцы сохраняли до последних минут встречи, но на 88-й минуте сине-бело-голубые сумели отыграться. После розыгрыша углового точный удар головой нанёс защитник гостей Дуглас Сантос.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков в семи матчах. ЦСКА находится на седьмой строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 4'     1:1 дос Сантос – 88'    
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