AS: Серхио Рамос возвращается в «Севилью» спустя 18 лет

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос возвращается в «Севилью» спустя 18 лет, сообщает AS.

По информации источника, футболист пойдёт на значительное понижение в зарплате. Руководство «Севильи» связалось с Рамосом после того, как защитник достиг принципиального соглашения с саудовским «Аль-Иттихадом». Сейчас обсуждаются последние детали соглашения перед официальным подтверждением возвращения.

Ранее в руководстве «Севильи» отрицали возможность перехода Серхио в клуб.

Напомним, 37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ» летом этого года. Испанец также выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны турецких «Галатасарая» и «Бешикташа».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.