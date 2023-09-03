AS: Серхио Рамос возвращается в «Севилью» спустя 18 лет

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос возвращается в «Севилью» спустя 18 лет, сообщает AS.
По информации источника, футболист пойдёт на значительное понижение в зарплате. Руководство «Севильи» связалось с Рамосом после того, как защитник достиг принципиального соглашения с саудовским «Аль-Иттихадом». Сейчас обсуждаются последние детали соглашения перед официальным подтверждением возвращения.
Ранее в руководстве «Севильи» отрицали возможность перехода Серхио в клуб.
Напомним, 37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ» летом этого года. Испанец также выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны турецких «Галатасарая» и «Бешикташа».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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