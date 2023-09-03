Семак: Фернандес и Эракович становятся основными игроками обоймы «Зенита»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о Марио Фернандесе и Страхине Эраковиче, которые пришли в клуб в текущее трансферное окно.
«Думаю, Фернандес и Эракович уже адаптировались. Они становятся основными игроками, игроками обоймы, той, которая играет большее время», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. «Зенит» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.
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