Семак: Фернандес не дал усомниться в порядочности. Посмотрите, как он радовался за ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу отношения московских болельщиков к защитнику сине-бело-голубых Марио Фернандесу.
«Забег Марио — нехарактерный? Почему? Что касается игры, конечно, по тем или иным причинам болельщики относятся по-разному к нему. За всю свою спортивную карьеру это человек, который никогда не дал повода усомниться в своей порядочности. Сколько моментов, когда были приглашения из других российских клубов. Он всегда оставался в ЦСКА. В этой ситуации, которая произошла, склонен верить и доверять игроку. Никогда в жизни у меня не было претензий к Марио. Это пример для нашей молодёжи, для всех игроков. А его радость — он и в ЦСКА, и в сборной радовался. Посмотрите, как он радовался, когда команда забивала», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.
- 3 сентября 2023
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