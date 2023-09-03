Сутормин: хочется получать больше игровой практики. В «Зените» о будущем не говорят

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался по поводу возможности перехода в другой российский клуб.

«Хочется больше игровой практики получать. Звали ли меня в ЦСКА? Я знал, что был интерес. В «Зените» по поводу будущего ничего не говорят. Я тренируюсь, работаю и стараюсь выкладываться по полной. Реален ли мой уход в другой российский клуб? Мне тяжело сказать. Это вопрос к руководству. У меня есть контракт — его надо выполнять», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.