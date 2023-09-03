И. Федотов оценил действия судьи Кукуяна после потасовки в матче ЦСКА — «Зенит»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Павла Кукуяна в матче 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».

«Кукуяна за концовку матча стоит похвалить. Он справился со всеми потасовками и разборками. Конечно, можно было начать раздавать карточки направо и налево. Но зачем? Он спокойно посмотрел, что было, что никто никого не убил, в конце раздал несколько жёлтых. Если бы Паша полез всех удалять направо и налево, то были бы разговоры: почему удалили одного, а не удалили второго и так далее. А так всё закончилось хорошо. Не забывайте, это матч повышенной опасности, это не игра «Факела» и «Крыльев». Здесь до последнего лучше не давать карточки, если можно не давать. Кукуян всё сделал правильно, ведь никто друг друга не переубивал.

Вопросы в этой потасовке есть только к одному человеку – плохо повёл себя в первом моменте помощник Кукуяна. Зачем-то позвал Кукуяна и, видимо, начал говорить, что нужно удалять Барриоса. Он только всех запутал. Когда не надо лезть – не надо лезть. Но помощники иногда любят почувствовать себя важными, хотя тут человеку надо было просто смотреть за действиями Кукуяна», – сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.