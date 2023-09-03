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Сутормин: в матче с ЦСКА «Зенит» потерял очки. Надо стараться исправлять ситуацию

Сутормин: в матче с ЦСКА «Зенит» потерял очки. Надо стараться исправлять ситуацию
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал текущую форму клуба.

«Зенит» не на первом месте, потому что мы теряем очки. Сегодня потеряли очки, в домашней игре с «Динамо» — это очки, которые не позволили нам находиться на первом месте. Раз на раз не приходится. Надо стараться исправлять ситуацию», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. «Зенит» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

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