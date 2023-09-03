Алексей Сутормин: возможно, «Зениту» не хватает Малкома, но надо привыкать
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о том, как повлиял на игру команды уход бразильского нападающего Малкома.
«Понятно, что он был лидером, провёл отличный сезон. Но мы его продали. Надо теперь действовать без него, что мы стараемся и делать. Возможно, где-то не хватает, но надо привыкать», – передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за Малкома € 60 млн. В июне форвард дебютировал за национальную команду Бразилии.
В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Футболиста признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.
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