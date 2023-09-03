«Ростов» — «Динамо»: гости открыли счёт

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Ростов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 10-й минуте матча полузащитник «Динамо» Денис Макаров отправил мяч в сетку ворот «Ростова». Голевую передачу на свой счёт записал Даниил Фомин.
В сезоне-2022/2023 команды встречались между собой четыре раза. В матчах группового этапа Кубка России команды по разу обыграли друг друга — победа «Ростова» со счётом 2:0 и победа «Динамо» — 3:1. Первая встреча в чемпионате между клубами завершилась вничью — 1:1. Во втором противостоянии «Ростов» оказался сильнее — 2:1.
- 3 сентября 2023
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