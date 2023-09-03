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«Ростов» — «Динамо»: гости открыли счёт

«Ростов» — «Динамо»: гости открыли счёт
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В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Ростов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 10'    

На 10-й минуте матча полузащитник «Динамо» Денис Макаров отправил мяч в сетку ворот «Ростова». Голевую передачу на свой счёт записал Даниил Фомин.

В сезоне-2022/2023 команды встречались между собой четыре раза. В матчах группового этапа Кубка России команды по разу обыграли друг друга — победа «Ростова» со счётом 2:0 и победа «Динамо» — 3:1. Первая встреча в чемпионате между клубами завершилась вничью — 1:1. Во втором противостоянии «Ростов» оказался сильнее — 2:1.

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