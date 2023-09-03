Форвард «Зенита» Сергеев: стычка с ЦСКА в концовке — радость для болельщиков

28-летний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением от игры с ЦСКА.

«Не согласен, что в первом тайме «Зенит» не вошёл в игру. У нас было много моментов, просто не повезло — не забили свои моменты. Заслужили победу? Мы всегда играем на победу. Так что скажу — да.

Что случилось в концовке? Это был футбол. Интересная игра и накал — играли два лидера. Матч закончился 1:1, в концовке стычка — это, можно сказать, радость для болельщиков, которые приходят на футбол. Самое главное — всё хорошо», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.