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«Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» в концовке матча 4-го тура АПЛ

«Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» в концовке матча 4-го тура АПЛ
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Хозяева одержали победу со счётом 3:1. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт был открыт на 27-й минуте, когда Маркус Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. Уже на следующей минуте Мартин Эдегор сравнял счёт. В компенсированное ко второму тайму время «Арсенал» вырвал победу благодаря голам Деклана Райса и Габриэла Жезуса — 3:1.

По итогам встречи «Арсенал» поднялся на пятую строчку чемпионата Англии — 2023/2024, а «Манчестер Юнайтед» опустился на 11-ю позицию.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 27'     1:1 Эдегор – 28'     2:1 Райс – 90+6'     3:1 Жезус – 90+11'    
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