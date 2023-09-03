«Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» в концовке матча 4-го тура АПЛ
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Хозяева одержали победу со счётом 3:1. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт был открыт на 27-й минуте, когда Маркус Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. Уже на следующей минуте Мартин Эдегор сравнял счёт. В компенсированное ко второму тайму время «Арсенал» вырвал победу благодаря голам Деклана Райса и Габриэла Жезуса — 3:1.
По итогам встречи «Арсенал» поднялся на пятую строчку чемпионата Англии — 2023/2024, а «Манчестер Юнайтед» опустился на 11-ю позицию.
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