Михаил Кержаков: пропущенный гол от ЦСКА — моя ошибка, плохо обработал мяч

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался по поводу прощенного гола в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Это моя ошибка — плохо обработал мяч. Тяжело ли после такой ошибки возвращаться в игру? Нормально», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В самом начале встречи нападающий армейцев Антон Заболотный отправил мяч в сетку ворот «Зенита» после неудачной обработки Кержакова во вратарской площади.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.