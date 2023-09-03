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Владимир Федотов ответил, чего не хватило ЦСКА для победы в матче с «Зенитом»

Владимир Федотов ответил, чего не хватило ЦСКА для победы в матче с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре 7-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Очень сложный матч. Быстро забитый гол, потом нам было непросто, много оборонялись. Соперник имел после стандартов несколько моментов, Игорь выручил. Мы немного не успевали по скорости. Соперник действовал достаточно уверенно. Тем не менее мы отстояли. Второй тайм, понимая, что будет натиск, поправили немного перестроение — Меньше давать пространство. Думаю, что нам это удалось. Единственное — в этих переходах не хватило командной скорости доиграть. Но был момент у нас при счете 1:0, могли реализовать. В конце были усталость, потеря преимущества. Эпизод красноречиво говорит об усталости. Здесь чуть-чуть не хватило», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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