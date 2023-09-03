Владимир Федотов ответил, чего не хватило ЦСКА для победы в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Зенитом».
«Я перед этим сказал, что в переходах не хватило качества и работы с мячом, командной скорости. Было достаточно много пространства, мы слишком легко теряли мяч. Мы знаем, откуда идёт дисбаланс — от разной степени готовности. Сегодня Келлвена бросили с другой планеты снова в бой. Надо отдать должное, что воспринял это с энтузиазмом. Человек любит футбол, действовал разумно до того времени, пока был запас сил. Надо понимать, что есть адаптация и акклиматизация. Это только впереди. Есть характер, который сегодня он показал, как и вся команда, хотя было непросто.
Не хватило свежести мысли, чтобы ставить сопернику более сильные задачи. В этом кроется преимущество «Зенита» — когда мяч долго в игре, атака за атакой, команда тоже должна немного перевести дух. Доведённые до ума быстрые атаки должны были дать нам передышку», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.
- 3 сентября 2023
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