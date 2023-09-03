Федотов: ЦСКА опоздал со свежей кровью, но других вариантов и выбора не было

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о сложностях в подборе состава команды.

«Скажу про команду — у всех есть хороший потенциал. Нам эта пауза как глоток свежего воздуха. Многие не имеют полноценной подготовки. Очень сложно добиваться игрового баланса. Но многие растут с прошлого сезона, кто-то лечился, был в сборных. Наверное, мы опоздали со свежей кровью. Поддержка была нужна, но у нас не было выбора и других вариантов. Брать того же Мойзеса, он готовился, предыгровая и сразу же Суперкубок. Попробовав 10 минут тренировки, он вышел на морально-волевых. До сегодняшней игры удалось дать ему передышку, которая была необходима. Думаю, группе атаки тоже нужна бы была небольшая перезагрузка», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.