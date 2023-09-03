Федотов: забег Фернандеса? Человек играет в «Зените», его команда забила гол

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о праздновании Марио Фернандеса после гола в ворота армейцев.

«Забег Марио? Не хочется мне об этом говорить. Я не видел, был весь в игре. Человек играет в команде «Зенит», его команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у него, что он имел в виду под этим», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.