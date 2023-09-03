Федотов: забег Фернандеса? Человек играет в «Зените», его команда забила гол
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о праздновании Марио Фернандеса после гола в ворота армейцев.
«Забег Марио? Не хочется мне об этом говорить. Я не видел, был весь в игре. Человек играет в команде «Зенит», его команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у него, что он имел в виду под этим», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:36
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:32
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
20:08
Партнерский контент