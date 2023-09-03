Деклан Райс забил дебютный гол за «Арсенал»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс провёл дебютный гол в новой команде. Гол хавбека, забитый рикошетом от опытного Джонни Эванса, принёс «канонирам» победу в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:1).
Отметим, что переход 24-летнего Райса из «Вест Хэма» обошёлся «Арсеналу» в € 122 млн — это трансферный рекорд не только для «Арсенала», но и для всех игроков Великобритании.
Что касается матча с «Манчестер Юнайтед», то счёт в игре на 27-й минуте открыли гости – отличился Маркус Рашфорд. Буквально в первой же атаке «Арсенал» восстановил равновесие усилиями Мартина Эдегора (28-я), а Деклан Райс забил свой гол на шестой компенсированной минуте (90+6-я). Всего команды переиграли 13 минут, так что «канониры» успели забить и третий гол в ворота «красных дьяволов», его на свой счёт записал Габриэл Жезус.
- 3 сентября 2023
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