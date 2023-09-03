Кержаков: «Зенит» потерял много очков по своей вине. Самый тяжёлый старт за несколько лет

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал текущую форму клуба.

«Мы потеряли достаточное количество очков по своей же вине. Я уверен, что ещё наберём. Это наши где-то элементарные ошибки. Получается, самый тяжёлый наш старт за последние несколько лет», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. «Зенит» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.