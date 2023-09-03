Иван Сергеев: Фернандес мог забить ЦСКА два гола. Перед матчем даже не подкалывали его

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал выступление Марио Фернандеса в матче с бывшей командой.

«Марио хорошо играл сегодня. Мог забить два гола своей бывшей команде, но где-то не повезло. Перед игрой с ним ничего не обсуждали. Даже не подкалывали его», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. На четвёртой минуте Антон Заболотный вывел армейцев вперёд, на 88-й минуте Дуглас Сантос восстановил равновесие на табло.

Марио Фернандес перешёл в санкт-петербургский «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2023 года. Спортсмен приостанавливал карьеру в мае 2022 года, возобновил её в декабре и до апреля нынешнего года выступал за бразильский «Интернасьонал». Ранее 32-летний Фернандес на протяжении десяти лет играл за ЦСКА.