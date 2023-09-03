«Ростов» — «Динамо»: москвичи удвоили преимущество

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Ростов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте первого тайма форвард москвичей Муми Нгамалё увеличил преимущество «Динамо». Идёт 44-я минута. Счёт 2:0 в пользу гостей.

В сезоне-2022/2023 команды встречались между собой четыре раза. В матчах группового этапа Кубка России команды по разу обыграли друг друга — победа «Ростова» со счётом 2:0 и победа «Динамо» — 3:1. Первая встреча в чемпионате между клубами завершилась вничью — 1:1. Во втором противостоянии «Ростов» оказался сильнее — 2:1.