«Ростов» — «Динамо»: москвичи удвоили преимущество

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Ростов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 42-й минуте первого тайма форвард москвичей Муми Нгамалё увеличил преимущество «Динамо». Идёт 44-я минута. Счёт 2:0 в пользу гостей.
В сезоне-2022/2023 команды встречались между собой четыре раза. В матчах группового этапа Кубка России команды по разу обыграли друг друга — победа «Ростова» со счётом 2:0 и победа «Динамо» — 3:1. Первая встреча в чемпионате между клубами завершилась вничью — 1:1. Во втором противостоянии «Ростов» оказался сильнее — 2:1.
- 3 сентября 2023
-
22:02
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:36
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:32
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:13
-
20:11
-
20:08